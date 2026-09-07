Visite libre du musée des Arts Sacrés, Musée des Arts Sacrés, Palmas d’Aveyron

Informations pratiques

Visite libre du musée des Arts Sacrés 19 et 20 septembre Musée des Arts Sacrés Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez découvrir ce musée d’art sacré, unique dans le département, situé à proximité immédiate de l’église et de son chœur roman et gothique.

La visite permet d’admirer une exposition consacrée à l’art sacré, réunissant notamment des œuvres littéraires, des statues et différents objets patrimoniaux.

Musée des Arts Sacrés Place de l’église 12340 Cruéjouls Palmas d’Aveyron 12340 Cruéjouls Aveyron Occitanie

Venez découvrir ce musée d’art sacré unique dans le département (jouxte l’église avec son chœur roman et gothique) qui peut se visiter avec l’exposition d’art sacré. À découvrir : œuvres littéraires,…

©Journées Européennes du Patrimoine