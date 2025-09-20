Visite libre du musée des Beaux-Arts de Dijon Musée des Beaux-Arts de Dijon Dijon

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Installé dans une partie du palais des ducs et des États de Bourgogne, le musée des Beaux-Arts de Dijon abrite de riches collections allant de l’Antiquité au XXIᵉ siècle. Venez le visiter librement à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne

© Philippe Bornier / Direction des musées