Visite libre du Musée des Bois Jolis de Felleries, Musée des Bois Jolis de FELLERIES, Felleries

Informations pratiques

Visite libre du Musée des Bois Jolis de Felleries Samedi 19 septembre, 14h00 Musée des Bois Jolis de FELLERIES Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

« Le Musée des Bois Jolis » est installé dans un cadre superbe à l’atmosphère magique : un ancien moulin à eau dont l’existence est attestée dès 1466 et qui produit encore de la farine.Seul moulin du Nord Pas-de-Calais à avoir conservé ses deux roues à augets, le musée des Bois Jolis à Felleries vous invite à sa découverte. Consacré à la boissellerie, celui-ci vous fait comprendre comment le village a vécu jadis du tournage sur bois.

Une fois le moulin mis en fonctionnement, vous admirez notre artisan au travail : d’un simple morceau de bois, il crée sous vos yeux un champignon, une toupie, etc.

Les salles d’exposition regroupent un nombre important de « bois jolis », c’est à dire des objets domestiques ou liés à la vie rurale et industrielle, jeux traditionnels.

En fin de visite et après la mise en marche du moulin, assistez à la démonstration du savoir-faire du tourneur sur bois.

Visite libre du musée le samedi 19/09/2026 de 14h à 18h

Mise en route du Moulin à 14h30,16h et 17h30

Musée des Bois Jolis de FELLERIES 18 Rue de la Place, 59740 Felleries Felleries 59740 Nord Hauts-de-France

« Le Musée des Bois Jolis »

©Lienard Jean Claude