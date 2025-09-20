Visite libre du Musée des Mondes Polaires Espace des Mondes polaires Prémanon

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Véritable immersion au cœur des glaces, le Musée des Mondes Polaires Paul-Émile Victor est une invitation à explorer l’Arctique et l’Antarctique.

Au milieu de paysages monumentaux, l’exposition permanente vous offre un parcours inédit pour découvrir les richesses de ces régions fascinantes. Votre visite vous conduira à la rencontre de chercheurs et d’explorateurs, d’animaux polaires (naturalisés), de maquettes de bateaux ou encore d’objets d’art inuit. En vous entraînant dans les pas de Paul-Émile Victor, le musée dresse aussi un état des lieux des régions polaires et pose la question de leur avenir en croisant l’histoire aux sciences du vivant et de la Terre, l’ethnologie à la glaciologie, l’économie à l’écologie. Face aux questions, aux enjeux et aux défis d’aujourd’hui, le Musée des Mondes Polaires Paul-Émile Victor donne la parole aux explorateurs, aux scientifiques et aux artistes contemporains pour apporter leur part de connaissance, de rêve et d’imaginaire sur ces régions. Autant d’éclairages pour mieux comprendre les enjeux humains, environnementaux et économiques liés à l’équilibre de la planète, en nous interpellant par exemple sur l’avenir de l’ours polaire dans son milieu naturel ou celui des peuples inuit.

L’exposition temporaire Passions polaires, quand les rêves mènent aux pôles, est dédiée aux explorateurs polaires français ainsi qu’à tous les autres « polaires » qui, par leur passion, perpétuent à leur façon le droit de rêver. Espaces rêvés, lieux d’émerveillement et théâtres des imaginaires : les pôles ne laissent pas indifférents. À l’origine des songes polaires, deux noms émergent : ceux de Jean-Baptiste Charcot et de Paul-Émile Victor, les plus illustres explorateurs polaires français. Par leur charisme, leurs récits d’expéditions et leur volonté d’encourager la jeunesse à la réalisation des rêves, ils ont inspiré et inspirent encore des générations de rêveuses et rêveurs des pôles.

Espace des Mondes polaires 146 rue croix de la Teppe 39220 Prémanon Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 60 52 60 http://www.espace-des-mondes-polaires.org L'Espace des Mondes polaires Paul-Émile Victor comprend notamment un musée et une patinoire en hiver, et une piste de rollers quad en été.

Journées européennes du patrimoine 2025

©L.T EMP