Visite libre du musée des Ursulines, Musée des Ursulines, Mâcon

Informations pratiques

Visite libre du musée des Ursulines 19 et 20 septembre Musée des Ursulines Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Situé dans l’ancien couvent des Ursulines, le musée des Ursulines conserve des collections diversifiées formant un panorama de l’histoire de l’art de l’Antiquité jusqu’au XXe siècle.

L’œuvre littéraire et politique d’Alphonse de Lamartine (1790-1869), né à Mâcon, est mis en lumière dans un espace dédié. D’autres aspects de l’histoire locale sont révélés à travers la section d’archéologie rénovée et les œuvres de plusieurs peintres et sculpteurs qui ont façonné le paysage artistique.

Parcourez librement les collections permanentes et l’exposition « Métamorphoses du vivant », où les herbiers anciens dialoguent avec les créations futuristes de Vincent Fournier. Des animations pour petits et grands vous invitent à explorer la fragilité du patrimoine : jouez aux apprentis apothicaires et découvrez les usages des plantes, développez un autre regard sur le patrimoine bâti du quartier à travers un parcours dessin avec Elise Caviglioli ou plongez dans les enjeux et les secrets de la restauration des œuvres d’art au cours de visites flash. Un programme riche et vivant pour prendre soin du bien commun.

La Société d’Études Mâconnaises et les Amis des Musées de Mâcon seront également présents pour partager leurs connaissances et présenter leurs actions.

Musée des Ursulines Rue de la Préfecture, 71000 Mâcon, France Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385399038 https://www.macon.fr/vivre-et-bouger-a-macon/culture/musee-des-ursulines Architecture bourguignonne du XVIIe siècle. Label Accueil vélo : stationnement gratuit dans la cour, équipements mis à disposition. Navettes gratuites N1 et N2. Bus urbain lignes A, B, C et G. Gare Mâcon ville à 10 min à pied. Parking véhicule gratuit à 10 min à pied (parking Monnier).

Situé dans l’ancien couvent des Ursulines, le musée des Ursulines conserve des collections diversifiées formant un panorama de l’histoire de l’art de l’Antiquité jusqu’au XXe siècle.

© S. Pelletier / Ville de Mâcon