Visite libre du musée des Ursulines Musée des Ursulines Mâcon

Visite libre du musée des Ursulines 20 et 21 septembre Musée des Ursulines Saône-et-Loire

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Situé dans l’ancien couvent des Ursulines, le musée des Ursulines conserve des collections diversifiées formant un panorama de l’histoire de l’art de l’Antiquité jusqu’au XXe siècle.

L’œuvre littéraire et politique d’Alphonse de Lamartine (1790-1869), né à Mâcon, est mis en lumière dans un espace dédié. D’autres aspects de l’histoire locale sont révélés à travers la section d’archéologie rénovée et les œuvres de plusieurs peintres et sculpteurs qui ont façonné le paysage artistique.

Tout le week-end, profitez des collections permanentes du musée, du nouvel espace Lamartine et Aix-les-Bains, une histoire devenue culte, ainsi que de l’exposition temporaire Mâcon raconte le climat en partenariat avec le musée d’Orsay.

Découvrez les actions menées par les Amis des Musées de Mâcon et la Société d’Études mâconnaises.

Musée des Ursulines Rue de la Préfecture, 71000 Mâcon, France Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 39 90 38 https://www.macon.fr/vivre-et-bouger-a-macon/culture/musee-des-ursulines

