Visite libre du Musée du Bon Pasteur Maison-Mère de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur Angers

Visite libre du Musée du Bon Pasteur Maison-Mère de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur Angers samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du Musée du Bon Pasteur 20 et 21 septembre Maison-Mère de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite de l’exposition permanente et de l’exposition temporaire dédiée aux soeurs contemplatives de la congrégation.

Maison-Mère de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur 18 rue Marie-Euphrasie Pelletier, 49000 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 37 59 49

Visite de l’exposition permanente et de l’exposition temporaire dédiée aux soeurs contemplatives de la congrégation.

© congrégation NDCBP