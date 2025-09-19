VISITE LIBRE DU MUSÉE DU CIAP Camp de la transportation Saint-Laurent-du-Maroni

Visite libre

Début : 2025-09-19T13:00:00 – 2025-09-19T17:30:00

Fin : 2025-09-19T13:00:00 – 2025-09-19T17:30:00

Remontez le temps et explorez la vie des bagnards et l’histoire du Camp de la Transportation en autonomie ! Découvrez ensuite les expositions permanentes « La ville en chantier » et « Les voix de la ville » : vues aériennes, maquettes et témoignages vous amèneront à comprendre l’évolution de la ville de Saint-Laurent du Maroni à travers ses bâtiments et ses habitants.

Camp de la transportation Saint-Laurent du Maroni Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane

Ville de Saint-Laurent du Maroni