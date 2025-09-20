Visite libre du musée du Pôle des métiers d’art du Pays Ségali L’ANCRE – Pôle des métiers d’art du Pays Ségali Sauveterre-de-Rouergue

Visite libre du musée du Pôle des métiers d’art du Pays Ségali L’ANCRE – Pôle des métiers d’art du Pays Ségali Sauveterre-de-Rouergue samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du musée du Pôle des métiers d’art du Pays Ségali 20 et 21 septembre L’ANCRE – Pôle des métiers d’art du Pays Ségali Aveyron

Tarif préférentiel : 3€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Excursion dans l’intimité des métiers de la création

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez visiter l’espace muséographique du Pôle des métiers d’art du Pays Ségali.

Au programme :

Exposition permanente « Métiers à créer. Artistes/Artisans ? » : un parcours varié et ludique en 3 salles thématiques (l’Ornement, la Matière, l’Espace).

Deux salles d’expositions temporaires dédiées à l’art contemporain, avec la carte blanche du collectif Hors-Cadre : Sérigraphie.

L’ANCRE – Pôle des métiers d’art du Pays Ségali Boulevard Lapérouse, 12800 Sauveterre-de-Rouergue Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie 06 98 61 74 64 http://www.artetsavoirfaire.com/ancre L’Ancre est l’espace d’accueil du public du pôle des métiers d’art du Pays Ségali. Elle regroupe une boutique présentant les créations des artistes et artisans du pôle, une bibliothèque thématique des métiers de l’art et de la création, ainsi que des espaces d’exposition.

Construite par un savant mélange entre architecture moderne et préservation du patrimoine, elle a pour vocation imminente d’abriter, en plus, un espace muséographique permanent depuis le printemps 2023. Parking devant l’Ancre.

Excursion dans l’intimité des métiers de la création

© OTPS – Emeline Gilhodes