Visite libre du musée du président Jacques Chirac Musée du Président Jacques Chirac Sarran

Visite libre du musée du président Jacques Chirac 20 et 21 septembre Musée du Président Jacques Chirac Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Visite libre du musée du Président Jacques Chirac

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée du Président Jacques Chirac vous ouvre ses portes en accès libre et gratuit.

Découvrez ou redécouvrez les dons protocolaires reçus par le président, les objets emblématiques liés à son parcours, ainsi qu’une mise en scène inédite :

les silhouettes des Présidents de la Ve République s’invitent au musée pour un parcours original à travers l’histoire politique contemporaine.

La vocation du musée est avant tout de proposer, autour de 150 cadeaux présentés en permanence, un regard sur le monde d'aujourd'hui. Ces objets constituent en effet autant de traces, tangibles et symboliques, des rencontres et des événements internationaux qui ont marqué les deux mandats. Répartis par zones géopolitiques, ils permettent d'évoquer ceux qui les ont offerts, leur pays et leur culture, ainsi que les visites au cours desquelles ils ont été donnés. Chaque objet est accompagné d'une notice de présentation, les déplacements présidentiels donnent lieu à un texte sur les relations entre la France et le pays ou la région concernés. De grandes cartes permettent de les situer. Enfin, chaque continent fait l'objet d'un document actualisé chaque année portant sur son actualité et sa place dans le monde

