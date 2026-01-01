Visite libre du musée du santon Maryse Di Landro Santons Maryse Di Landro Aubagne

Visite libre du musée du santon Maryse Di Landro

Du 06/01 au 31/03/2026 le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 10h à 16h.

Du 01/04 au 24/12/2026 du lundi au vendredi de 9h30 à 17h.

sauf le Jeudi de l’Ascension. Santons Maryse Di Landro 582 avenue des Paluds Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-01-06 10:00:00

fin : 2026-03-31 16:00:00

Date(s) :

2026-01-06 2026-04-01

Le musée, entièrement créé par l’atelier Di Landro est composé de plus de 400 santons prestiges (pièces uniques), mis en scène suivant différents thèmes nativité, biblique, Provence et historique, 100 santons anciens de divers ateliers renommés.Groupes

Toute une collection d’objets et vêtements du 19e s. vous accueillent dans les premières pièces.

La pièce suivante réalisée avec de magnifiques santons bibliques, met en scène la naissance de l’enfant jésus, l’arrivée des rois mages et la vie courante à l’époque biblique.

Toujours avec des santons bibliques, c’est ici que vous pourrez suivre les différentes étapes de la vie de Jésus.

Le baptême, Jésus et la Samaritaine, la guérison des malades, le jugement, le chemin de croix et la crucifixion.

Le village d’Aubagne, son marché, ses échoppes, les boumians, les chasseurs, le meunier et son moulin, les laveuses, Garlaban…

Le bagne de Toulon une scène atypique où des santons en costume de bagnard du 18e s. vous font revivre les étapes marquantes de la vie quotidienne du petit peuple mêlé aux forçats sur le port de Toulon.

Le mariage Provençal vous retrouverez sur le parvis de l’église du village tous les acteurs de cette journée de noce.

Une partie de pétanque…



Le musée se trouve au 1er étage sans ascenseur (20 marches) .

Santons Maryse Di Landro 582 avenue des Paluds Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 70 95 65 info@santons-dilandro.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The museum, entirely created by the Di Landro workshop, is composed of more than 400 prestigious santons (unique pieces), presented according to different themes (nativity, biblical, Provence and historical).

L’événement Visite libre du musée du santon Maryse Di Landro Aubagne a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile