Visite libre du Musée du Terroir Musée du Terroir Villeneuve-d’Ascq

Visite libre du Musée du Terroir 20 et 21 septembre Musée du Terroir Nord

Gratuit – Sans inscription

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h30 à 18h30, le Musée du Terroir est ouvert en visite libre ou audioguidée.

Découvrez le Musée du Terroir installé dans une ancienne ferme à cour carrée !

Plongez dans la vie quotidienne des habitants du Nord au début du 20ème siècle dans des pièces comme la chambre, la cuisine ou l’école.

Et découvrez des métiers anciens comme le sabotier, le cordonnier ou le forgeron.

Le Musée propose aussi des audioguides en 4 langues (français anglais, allemand, néerlandais).

Programme complet du Musée du Terroir

https://urlr.me/bWK6JQ

Musée du Terroir 12 Carrière Delporte, 59650 Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France 03 20 91 87 57 https://museeduterroir.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/museeterroir/ Le musée du Terroir retrace la vie rurale et domestique des habitants du Nord de la France au début du XXe siècle.

Dans le cadre typique d’une ancienne ferme à cour carrée, le musée du Terroir vous permet de plonger dans la vie quotidienne au XXe siècle et aussi de découvrir les outils et pratiques des artisans d’autrefois comme le forgeron ou le bourrelier. Riche de plus de 5000 objets, le musée est le lieu idéal pour une transmission entre les générations. Par la route : A22 puis N227, sortie « Pont de Bois », puis suivre Annappes / Mairie d’Annappes. Métro : Arrêt « Pont de Bois », puis bus 34 ou 13, arrêt Annappes-République

Ville de Villeneuve d’Ascq