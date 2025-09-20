Visite libre du Musée du Train Rosny-Rail Rosny-Rail – Musée du train Rosny-sous-Bois

Visite libre du Musée du Train Rosny-Rail Rosny-Rail – Musée du train Rosny-sous-Bois samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du Musée du Train Rosny-Rail 20 et 21 septembre Rosny-Rail – Musée du train Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’association ROSNY RAIL a été fondée en 1997 par la SNCF (Direction Régionale de Paris-Est et la Direction du Transilien ex Services Régionaux Voyageurs Île-de-France), le Musée Français du Chemin de Fer de Mulhouse (Aujourd’hui devenu la Cité du Train), La Ville de Rosny-sous-Bois et le Club Ferroviaire de Noisy-le-Sec. Elle a pour but de gérer le musée destiné à faire découvrir au public francilien (notamment les scolaires), l’histoire du train, son passé, sa place dans l’économie actuelle, mais aussi ses perspectives d’avenir.

Rosny Rail a aussi pour but d’inciter les Franciliens à se rendre à Mulhouse pour visiter la Cité du Train avec qui l’association entretient un lien étroit notamment au niveau de la présentation muséographique.

Cette association assure la bonne tenue du musée et de ses installations ainsi que l’acquisition, la conservation et la mise en valeur des objets et matériels ferroviaires exposés appartenant tant au musée qu’à des tiers.

Jusqu’à ces dernières années, l’association ROSNY RAIL a assuré, tant bien que mal, toutes ces activités – tout en ayant l’opiniâtreté de faire circuler, sur une voie, hélas trop courte, à la fois une draisine motorisée, mais également un engin mû par l’unique force des bras de ses visiteurs.

Rosny-Rail – Musée du train Gare de Rosny-sous-Bois 1 place des Martyrs-de-la-Résistance 93110 Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois 93110 Seine-Saint-Denis Île-de-France 07 82 84 97 76 http://www.rosny-rail.fr Installé en gare de Rosny-sous-Bois, le musée du Train présente un historique du chemin de fer : matériel ancien, lanternes, signaux, documents anciens, cabine de simulation de conduite, etc. À l’extérieur, une draisine à bras permet aux voyageurs de circuler sur un tronçon de voie. RER A, RER E Rosny-sous-Bois Bus 143, 118, 116

Visite libre

Pierre BORGES FERREIRA