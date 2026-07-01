Visite libre du musée, Écomusée du Perche, Saint-Cyr-la-Rosière
samedi 19 septembre 2026 · Écomusée du Perche · Saint-Cyr-la-Rosière
Informations pratiques
Visite libre du musée 19 et 20 septembre Écomusée du Perche Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Écomusée du Perche vous invite à pousser ses portes et à plonger au cœur de l’histoire locale. Les 19 et 20 septembre, profitez d’une ouverture exceptionnelle gratuite pour découvrir le prieuré et les richesses qu’il abrite.
Au fil de votre visite, laissez-vous guider à travers les collections, les savoir-faire et les paysages qui façonnent l’identité du Perche. Petits et grands pourront explorer librement les espaces et mieux comprendre la vie d’autrefois grâce à une approche vivante et accessible à tous.
Des supports de visite ludiques sont proposés aux enfants afin que chacun profite pleinement de la visite.
Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge, 61130 Saint-Cyr-la-Rosière, France Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie 0233734806 https://www.ecomuseeduperche.fr Fondé au XIe siècle, le prieuré fut donné à l’abbaye de Saint-Denis en France vers 1070. Certains détails de la modénature et des sculptures font penser qu’ils ont été exécutés par des artistes venus d’Ile-de-France. Du XIIIe siècle datent l’église, et le rez-de-chaussée des bâtiments conventuels (chapelle de l’abbé, sacristie, salle capitulaire, salle voûtée. Une tourelle avec portes et fenêtres sculptées dessert les étages et le grenier. La partie supérieure de l’escalier à vis se termine par une voûte gothique octopartite. L’étage a été refait au XVIIIe siècle et comprend une pièce à boiserie. Après la guerre de Cent ans, reconstruction du logis du prieur. Le musée est situé entre Bellême (61) et Nogent-le-Rotrou (28), sur la commune de Saint-Cyr-la-Rosière. (carte michelin 60, pli 5)
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Écomusée du Perche vous invite à pousser ses portes et à plonger au cœur de l’histoire locale. Les 19 et 20 septembre, profitez d’une ouverture …
©Écomusée du Perche
À voir aussi à Saint-Cyr-la-Rosière (Orne)
- Visite guidée du Prieuré de Sainte Gauburge Prieuré de Sainte Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 10 juillet 2026
- Fête du Jeu Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière 14 juillet 2026
- Les Démos du Musée les techniques traditionnelles dans le bâti prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 16 juillet 2026
- Un mardi à la campagne en famile l’abeille Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière 21 juillet 2026
- Les Démos du Musée faire du beurre à l’ancienne prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 23 juillet 2026