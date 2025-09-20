Visite libre du Musée et de la bibliothèque de Thônes Musée Patrimonial du Pays de Thônes et bibliothèque multimédia Thônes

Visite libre du Musée et de la bibliothèque de Thônes Samedi 20 septembre, 09h30, 14h30 Musée Patrimonial du Pays de Thônes et bibliothèque multimédia Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Visite Libre des différents niveaux du musée, une invitation à un voyage dans le passé et l’histoire du Pays de Thônes

Musée Patrimonial du Pays de Thônes et bibliothèque multimédia Rue blanche, 74230 Thônes, France Thônes 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450029692 https://www.espace-museal-thones.fr Le Musée Patrimonial du Pays de Thônes créé en 1937 par François Cochat et rénové en 2016, présente la longue et passionnante histoire des habitants des vallées de Thônes. Il se compose de 3 niveaux à découvrir en famille, entre amis, seul, en groupe…. C’est l’occasion de faire un fabuleux voyage dans le temps et de découvrir une riche collection d’objets qui sont la mémoire des hommes et des femmes d’ici. Centre ville, parkings à proximité

