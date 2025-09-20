Visite libre du musée François Rude Musée François Rude Dijon

Visite libre du musée François Rude Musée François Rude Dijon samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Dédié au sculpteur François Rude (Dijon, 1784 – Paris, 1855), ce musée présente des moulages en plâtre des œuvres les plus célèbres de l’artiste, dont, le fameux relief de l’Arc de Triomphe à Paris, Le Départ des Volontaires de 1792 (dit aussi La Marseillaise). Venez le visiter librement à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Musée François Rude 8 Rue Vaillant, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr/

© Office de tourisme Dijon Métropole