Visite libre du musée gallo-romain Musée gallo-romain Néris-les-Bains

Visite libre du musée gallo-romain Musée gallo-romain Néris-les-Bains samedi 16 septembre 2023.

Visite libre du musée gallo-romain 16 et 17 septembre 2023 Musée gallo-romain Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-09-16T14:00:00 – 2023-09-16T18:00:00

Fin : 2023-09-17T14:00:00 – 2023-09-17T18:00:00

Riche de plus de 2000 ans d’histoire, la station thermale dispose de son propre musée. Véritable invitation à voyager dans le temps, il dévoile une collection de vestiges gallo-romains retrouvés à Néris-les-Bains.

Musée gallo-romain 4 Rue Monthyon, 03310 Néris-les-Bains, France Néris-les-Bains 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470034211 https://www.cmnc03-tourisme.com/fr/catalogue/detail/musee-gallo-romain-de-neris-les-bains-878223/?page_id=195 Ouverte en 1995 dans une demeure noble du XVème siècle, la Maison du Patrimoine concilie avec harmonie modernité et références à l’histoire du bâtiment. Elle vous invite à découvrir des richesses allant de l’époque gallo-romaine au Moyen-Age (sculptures, céramiques, bronzes, monnaies…).

Riche de plus de 2000 ans d’histoire, la station thermale dispose de son propre musée. Véritable invitation à voyager dans le temps, il dévoile une collection de vestiges gallo-romains retrouvés à Né…

© OTI Néris-les-Bains