Visite libre du musée Georges de La Tour Musée Georges de La Tour Vic-sur-Seille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00+ – 2025-09-20T12:30:00+

Fin : 2025-09-21T13:30:00+ – 2025-09-21T18:+

Le musée départemental Georges de La Tour vous invite à découvrir ses collections et son exposition temporaire ‘Crinières et sabots, le cheval dans l’art’. De l’équitation au cheval de bataille, du noble pur-sang au cheval de labeur, l’exposition met en lumière l’animal à travers des œuvres de grands artistes français, comme Théodore Géricault, Ernest Meissonier, Carle Vernet et Eugène Fromentin.

Musée Georges de La Tour Place Jeanne d’Arc, 57630 Vic-sur-Seille, France Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est 0387780530 https://www.mosellepassion.fr/index.php/les-sites-moselle-passion/musee-georges-de-la-tour Doté d’une collection de peinture très cohérente, le musée trouve une situation privilégiée à Vic-sur-Seille, ville natale du peintre Georges de La Tour. Le public peut y découvrir une centaine de peintures, du XVIIe au XIXe siècle ainsi que l’exceptionnelle toile « Saint-Jean Baptiste dans le Désert », oeuvre majeure du peintre, achetée par le Conseil départemental de la Moselle en 1994. Le musée présente également des collections historiques vicoises.

