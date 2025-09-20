Visite libre du musée lapidaire de la cathédrale Cathédrale Notre-Dame de Laon Laon

Visite libre du musée lapidaire de la cathédrale Cathédrale Notre-Dame de Laon Laon samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du musée lapidaire de la cathédrale 20 et 21 septembre Cathédrale Notre-Dame de Laon Aisne

Accès libre selon affluence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La tribune de la cathédrale (premier niveau à l’intérieur de la nef) abrite un véritable musée de pierres sculptées, allant du Moyen Âge au XVIIIe siècle et provenant de l’édifice (pierres tombales, gargouilles, décors et chapiteaux), venez le parcourir !

Cathédrale Notre-Dame de Laon Place du parvis Gautier de Mortagne, 02000 Laon Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France 03 23 20 28 62 https://www.tourisme-paysdelaon.com Construite de 1150 à 1230 environ, elle constitue l’un des édifices les plus remarquables du premier gothique. Son chœur très allongé à chevet plat et les 5 tours confèrent à l’ensemble une silhouette très caractéristique. Ses sculptures et ses vitraux sont particulièrement remarquables.

La **tribune de la cathédrale** (premier niveau à l’intérieur de la nef) abrite un véritable **musée de pierres sculptées**, allant du Moyen Âge au XVIIIe siècle et provenant de l’édifice (pierres et…

OT Pays de Laon