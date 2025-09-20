Visite libre du musée Le Bunker Le Bunker de La Rochelle La Rochelle

Visite libre du musée Le Bunker 20 et 21 septembre Le Bunker de La Rochelle Charente-Maritime

Samedi et dimanche : 10h à 19h. Dernières entrées : 18h. Visite

en matinée conseillée. 7€ adulte/enfant, à partir de 5 ans.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite d’un authentique bunker de 1941 à La Rochelle

Construit en 1941 et resté intact jusqu’à aujourd’hui, ce bunker vous plonge dans l’histoire de La Rochelle pendant la Seconde Guerre mondiale.

Vous y découvrirez un bar d’époque, de remarquables fresques marines ainsi qu’un parcours de visite consacré à la mémoire du lieu et au contexte historique local.

Des jeux sont également proposés sur place, avec des lots à gagner.

Visites le samedi et le dimanche, de 10h à 19h (dernières entrées à 18h).

Il est conseillé de venir en matinée.

Tarif unique : 7 € (adultes et enfants à partir de 5 ans).

Le Bunker de La Rochelle 8 rue des Dames, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 42 52 89 http://bunkerlarochelle.com http://bunkerlarochelle9.wixsite.com/lebunkerdelarochelle Ce bunker en sous-sol a été construit en 1941 pour abriter des bombardements, l’amirauté et les commandants des sous-marins allemands, qui craignaient une attaque aérienne des alliés.

D’une superficie de 300m², il est invisible de l’extérieur.

