Informations pratiques

Olette

VISITE LIBRE DU MUSÉE LUDOVIC MASSÉ

Évol Olette Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Immergez-vous dans l’univers de l’écrivain catalan Ludovic Massé. Ce lieu de mémoire retrace son œuvre et fait revivre le quotidien d’autrefois à travers des objets d’art et de traditions populaires.

.

Évol Olette 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 13 04 19 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the world of the Catalan writer Ludovic Massé. This memorial traces his body of work and brings to life the daily life of the past through works of art and folk traditions.

L’événement VISITE LIBRE DU MUSÉE LUDOVIC MASSÉ Olette a été mis à jour le 2026-09-01 par OTI CONFLENT CANIGO