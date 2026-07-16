Visite libre du musée maritime, Fours à chaux du Rey / Regnéville-sur-Mer, Regnéville-sur-Mer

Informations pratiques

Visite libre du musée maritime 19 et 20 septembre Fours à chaux du Rey / Regnéville-sur-Mer Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’exposition « Regnéville, un port d’échouage » est consacrée à l’histoire maritime de Regnéville, important port commercial depuis le Moyen Âge. Objets de navigation, maquettes de bateau, engins de pêche, atelier de cordier, souvenirs de voyage de cap-horniers, mais aussi vidéos, cartes et photographies anciennes racontent le riche passé maritime de Regnéville. Ce port de commerce offrait un abri sûr aux bateaux qui pouvaient s’y échouer deux fois par jour, au rythme des marées.

L’ouverture au public du musée est proposée en partenariat avec la commune de Regnéville-sur-Mer.

Dernière visite une heure avant la fermeture

Renseignements : 02 33 46 82 18

Fours à chaux du Rey / Regnéville-sur-Mer 14 route des fours à chaux, 50590 Regneville-sur-Mer Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie 02 33 46 82 18 https://www.manche.fr/patrimoine/fours-chaux-regneville-N.aspx Cet ensemble de quatre fours monumentaux, adossé à une ancienne carrière de pierre calcaire, constitue un témoin important de l’activité industrielle de la Manche au XIXe siècle. Cette architecture était avant tout une « machine » dans laquelle chaufourniers, carriers, rouliers… travaillaient. La chaux produite servait essentiellement à amender les terres agricoles acides. Avec le parcours sonore « Une journée de chaufournier », les visiteurs peuvent imaginer l’intense activité de ce site.

A quelques pas se situe un château situé dans un site naturel et paysager d’exception, au cœur d’un bourg de caractère, presque les pieds dans l’eau. Il a été construit au XIVe siècle pour défendre le port d’échouage de Regnéville, dans le havre de la Sienne.

Les visiteurs sont invités à parcourir l’histoire et l’architecture du site en pénétrant dans la cour intérieure, et à se laisser guider par le parcours illustrant, par ses pupitres, le passé mouvementé de cette forteresse maritime démantelée au XVIIe siècle par ordre du Roi.

L’exposition « Regnéville, un port d’échouage » est consacrée à l’histoire maritime de Regnéville, important port commercial depuis le Moyen Âge. Objets de navigation, maquettes de bateau, engins de …

© CD50