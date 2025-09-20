Visite libre du musée Mathurin Méheut Musée Mathurin Méheut Lamballe-Armor

Visite libre du musée Mathurin Méheut 20 et 21 septembre Musée Mathurin Méheut Côtes-d’Armor

Le musée sera ouvert en continu et gratuitement. / Réservation fortement conseillée.- voir recommandations.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez le musée et son exposition temporaire.

Le parcours permanent rassemble plus de 200 œuvres de Mathurin Méheut. Le public est invité à découvrir l’artiste et son œuvre à travers des outils multimédias.

L’exposition temporaire « Réveiller les animaux disparus » vous plongera au cœur des animaux anciens, peints par Mathurin Méheut. L’exposition met en évidence le travail conjoint de scientifiques et artistes qui a fait naître une nouvelle discipline : le paléo-art.

• Il est fortement recommandé de réserver son créneau en ligne en raison de la jauge limitée du musée et de la forte affluence sur ce week-end.

• Créneau de visite d’une heure.

• Bien respecter son créneau de visite. L’entrée est assurée dans les quinze premières minutes de l’horaire inscrit sur le billet. Une fois passé ce délai, l’accès au musée se fera en fonction de la jauge.

• Dernière entrée à 17h.

Musée Mathurin Méheut 15 Place du Champ de Foire, 22400 Lamballe-Armor, France Lamballe-Armor 22400 Lamballe Côtes-d’Armor Bretagne 0296311999 https://www.musee-meheut.fr Le nouveau musée Mathurin Méheut, consacré à cet artiste peintre, décorateur, illustrateur, céramiste et sculpteur natif de Lamballe-Armor (1882-1958) a ouvert ses portes en juin 2022 après plusieurs années de réflexions.

Créé par l’association “Les Amis de Mathurin Méheut”, il est inauguré en 1972 dans la maison dite du Bourreau à Lamballe-Armor. Au fil des années l’artiste gagne en notoriété, les collections s’enrichissent et le site de la maison du Bourreau s’avère trop exigu.

Le musée présente environ 250 œuvres de l’artiste dans ce nouvel écrin adapté aux exigences modernes de conservation et d’exposition.

Le public est aussi invité à découvrir l’artiste et son œuvre à travers des outils multimédias. Ces dispositifs numériques se déclinent suivant les principaux thèmes développés dans le parcours : la nature, le quotidien, l’ailleurs.

