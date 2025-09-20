Visite libre du musée Musée d’art et d’histoire Cholet

Visite libre du musée 20 et 21 septembre Musée d’art et d’histoire Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Musée d’Art et d’Histoire ouvre gratuitement ses portes tout au long du week-end. L’occasion de participer aux animations ou de flâner dans les galeries d’Art et d’Histoire, ou encore de découvrir l’exposition temporaire « Habiter le vide » de Julien Gorgeart.

Musée d’art et d’histoire 27 Avenue de l’Abreuvoir, 49300 Cholet, France Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire 0272772322 https://collections-musees.cholet.fr La Galerie d’Histoire retrace principalement les Guerres de Vendée qui, de 1793 à 1796, opposèrent les armées Catholiques et Royales aux forces Républicaines. Se détache particulièrement la Salle des Généraux Vendéens. Les diverses victoires, la Défaite de Cholet (17 octobre 1793) puis la Virée de Galerne, et plus tard, les soulèvements de 1815, et l’odyssée de la duchesse de Berry sont évoqués par des tableaux, des armes, des documents, des drapeaux. La galerie d’Art propose un choix d’œuvres du XVIIIe et du XIXe siècles, illustrant les thèmes mythologiques, historiques, religieux, le paysage, ou le portrait. La peinture du XXe siècle propose un panorama de l’abstraction géométrique, depuis le Cubisme jusqu’à nos jours, avec des œuvres qui illustrent une des tendances artistiques majeures de notre époque. En bus : Lignes 1-2-3-4-5-6, arrêt Hôtel de ville. Stationnement sur le parking des Halles.

Journées européennes du patrimoine 2025

