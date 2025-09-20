Visite libre du musée Musée d’Art, Histoire et Archéologie Évreux

Visite libre du musée Musée d’Art, Histoire et Archéologie Évreux samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du musée 20 et 21 septembre Musée d’Art, Histoire et Archéologie Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre du musée, avec la découverte des salles du premier étage, récemment rénovées.

Musée d’Art, Histoire et Archéologie 6 Rue Charles Corbeau, 27000 Évreux, France Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie 33232318190 https://evreux.fr/sortir/culture/musee-evreux/ Histoire locale : grandes figures et traditions du département. Sélection d’objets évoquant Évreux à travers les âges. Œuvres à caractère religieux : albâtres, tapisseries d’Aubusson, mobilier… Archéologie : une partie du mur de l’antique cité. La présentation est ordonnée autour de quatre unités chronologiques : préhistorique, protohistorique, gallo-romaine et mérovingienne. Elle illustre l’occupation humaine de la région à travers quelques grands thèmes : échanges, religion, vie quotidienne. La collection de bronzes romains est remarquable. La plupart des objets exposés ont été retrouvés lors de fouilles dans le département, à Évreux même et sur le site du Vieil-Évreux. Peinture, céramique et mobilier des XVIIe et XVIIIe siècles : plusieurs salons sont reconstitués afin de faire revivre les œuvres dans leur contexte. Ainsi le salon jaune est principalement consacré au style Louis XVI et le salon vert (Louis XV) est orné des boiseries du château de Navarre. À Evreux, direction centre ville-cathédrale, parking aux abords du musée.

@ Thierry Bouffies