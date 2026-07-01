Visite libre du musée, Musée de la Bataille de Tilly-sur-Seulles 1944, Tilly-sur-Seulles

Informations pratiques

Visite libre du musée 19 et 20 septembre Musée de la Bataille de Tilly-sur-Seulles 1944 Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite du mussée de la bataille de tilly sur seulles et ses environs.

Musée créé en 1979 et qui relate les affrontements entre les troupes anglaises et allemandes pendant le mois de juin 1944 .

Musée de la Bataille de Tilly-sur-Seulles 1944 18 Rue du 18 Juin 1944, 14250 Tilly-sur-Seulles, France Tilly-sur-Seulles 14250 Calvados Normandie 0231809210 https://www.tilly1944.com/musée Ancienne chapelle du XIIIe siècle. Parking à proximité.

Visite du musée de la bataille de tilly sur seulles et ses environs.

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