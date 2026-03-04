Visite libre du musée, Musée de l’Écorché d’Anatomie du Neubourg, Le Neubourg

Visite libre du musée Samedi 23 mai, 18h00 Musée de l’Écorché d’Anatomie du Neubourg Eure

Dernière admission à 21h40.

Le Musée de l’Écorché d’Anatomie du Neubourg vous donne rendez-vous à la Nuit Européenne des Musées pour découvrir, ou re-découvrir, l’histoire des écorchés du Docteur Auzoux !

Ouvert de 18h à 22h (dernière entrée à 21h40)

Musée de l’Écorché d’Anatomie du Neubourg 54 avenue de la Libération 27110 Le Neubourg Le Neubourg 27110 Eure Normandie 0232359395 https://www.musees-normandie.fr/musees-normandie/musee-de-l-ecorche-d-anatomie/ Le Musée présente des pièces d’anatomies humaines en cours d’exécution et un ensemble de pièces terminées.

Vous pouvez ainsi y découvrir une oreille, la coupe d’un œil, un encéphale ouvert… Et un grand écorché, complet, de 1894 restauré en 2016.

En 2005, le Musée a agrandi sa collection de sujets d’études d’anatomies clastiques d’animaux et de végétaux. Vous pourrez y observer une incroyable perche du Nil, une sublime tête de vipère ou encore partir à la découverte d’un grain de blé…

Nuit européenne des musées

©Musée de l’Écorché d’Anatomie du Neubourg