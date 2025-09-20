Visite libre du musée Musée de l’écorché d’anatomie Le Neubourg

3€, 2,5€ (10-17 ans), gratuit <10 ans, paiement en chèques ou espèces uniquement. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00 Fin : 2025-09-21T14:00:00 - 2025-09-21T18:00:00

Les Journées Européennes du Patrimoine reviennent au Musée d’Anatomie du Neubourg le 20 et 21 septembre 2025

Profitez de ce week-end pour découvrir, ou re-découvrir, le patrimoine des écorchés du Docteur Auzoux qui ont formé des générations de médecins !

Ouvert de 14h à 18h (dernière entrée à 17h30)

Musée de l’écorché d’anatomie 54 avenue de la libération, 27110 Le Neubourg Le Neubourg 27110 Eure Normandie 02 32 35 93 95 http://www.musee-anatomie.fr Musée crée en 1995 afin de conserver une histoire et un patrimoine local unique au monde. Le musée présente une riche collection de modèles anatomiques en papier mâché, réalisés au 19ème siècle par le Docteur Louis Thomas Jérôme Auzoux né en 1797. Inventeur de l’anatomie clastique, il concentra toute son énergie à l’élaboration d’une pâte permettant la confection de modèles d’anatomies entièrement démontables. A visé pédagogique, ses modèles se sont vendus dans le monde entier pendant plus de 150 ans ! Aujourd’hui, méconnu, le Musée d’Anatomie fait revivre l’histoire de cet incroyable personnage aux multiples talents qui su mêlé bonté et rigueur dans l’accomplissement de l’oeuvre d’une vie ! En 2005, le Musée s’est agrandi pour pouvoir présenter des modèles d’anatomies de la faune et de la flore. A voir, ou à revoir, absolument ! Proche du complexe culturel : Médiathèque / Université populaire. Parking devant le Musée et grand parking derrière la Médiathèque.

