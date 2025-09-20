Visite libre du musée Musée de Vire Normandie Vire Normandie

Visite libre du musée Musée de Vire Normandie Vire Normandie samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du musée 20 et 21 septembre Musée de Vire Normandie Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Profitez du musée gratuitement tout le week-end à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine.

Musée de Vire Normandie Square du Chanoine Jean Heroult, 14500 Vire Normandie, France Vire Normandie 14500 Calvados Normandie 33231666650 https://www.virenormandie.fr/bouger-a-vire-normandie/culture-et-loisirs/le-musee Hôtel-Dieu des Augustines, bâtiment du XVIIIe siècle.

Musée de Vire Normandie