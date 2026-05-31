Visite libre du musée, Musée d’histoire Bernard Counot, Liffol-le-Grand

Visite libre du musée 19 et 20 septembre Musée d’histoire Bernard Counot Vosges

gratuité pour toutes et tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du musée d’histoire Bernard Counot qui présente des objets issus de fouilles locales ; les bénévoles de l’association seront présents pour répondre aux questions du public.

Musée d’histoire Bernard Counot 3 route de Joinville, 88350 Liffol-le-Grand Liffol-le-Grand 88350 Vosges Grand Est 03 29 06 72 90 http://perso.orange.fr/musee.liffollegrand Le musée archéologique présente les restes des vestiges de villas gallo-romaines et d’objets recueillis lors des fouilles effectuées sur ce site par la commune. On y retrouve également un sanctuaire dédié au culte de l’eau et du soleil.

En plus des collections archéologiques de la préhistoire et de la période gallo-romaine, sont exposés, depuis 2022, des statues et des objets religieux des XVIIe et XVIIIe siècles en provenance de la paroisse (bâtons de procession, statues de saint Nicolas, reliquaires). Parking, place handicapé ; accès handicapé au rez-de-chaussée.

Visite libre du musée d’histoire Bernard Counot qui présente des objets issus de fouilles locales ; les bénévoles de l’association seront présents pour répondre aux questions du public.

Mairie de Liffol-le-Grand©