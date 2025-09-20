Visite libre du musée Musée du liège et du bouchon Mézin

Visite libre du musée Musée du liège et du bouchon Mézin samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du musée 20 et 21 septembre Musée du liège et du bouchon Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

A l’occasion des JEP, le musée est ouvert et accessible gratuitement le samedi 21 septembre de 10h à 18h et le dimanche de 14h à 18h.

Des audioguides et vidéoguides sont en prêts sur demande à l’accueil.

Un jeu de piste – en autonomie – est possible à partir de 8 ans.

Musée du liège et du bouchon 2 Rue du Puits Saint-Côme, 47170 Mézin, France Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553656816 https://ville-mezin.fr/presentation-du-musee-du-liege-et-du-bouchon.html 87 objets et machines provenant de bouchonneries ayant fonctionné à Mézin entre 1870 et 1950, collection unique en France.

© Musée du liège et du bouchon