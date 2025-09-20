Visite libre du musée Musée du textile et de la mode Cholet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Parcourez librement les salles du musée tout au long du weekend.

Le Musée du Textile et de la Mode ouvre ses portes gratuitement tout au long du weekend pour profiter de cette ancienne usine et de son jardin. C’est aussi l’occasion de découvrir l’exposition temporaire « L’Incroyable Alphabet de Maud Louvrier Clerc.

Musée du textile et de la mode Rue du Docteur Roux, 49300 Cholet, France Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire 0272772250 https://collections-musees.cholet.fr Les fibres textiles, la filature, l'histoire du textile choletais. Démonstrations de tissage.

Journées européennes du patrimoine 2025

Musées de Cholet