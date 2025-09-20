Visite libre du musée Musée Jeanne d’Albret Orthez

Gratuit. Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre du nouveau parcours d’exposition du musée

Le musée vous ouvre ses portes pour une visite libre de son nouveau parcours d’exposition, accessible tout au long du samedi et du dimanche.

Une occasion idéale de (re)découvrir les collections dans une mise en scène repensée.

Musée Jeanne d’Albret 37 Rue Bourg-Vieux, 64300 Orthez, France Orthez 64300 Orthez Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559691403 http://www.museejeannedalbret.com Cette maison était sans doute celle d’un riche bourgeois de la ville, Jeanne d’Albret ayant occupé le château vicomtal de Moncade. L’immeuble est constitué de deux bâtiments placés en équerre et formant un angle rentrant dans lequel se niche une tourelle contenant l’escalier a vis. Cette tourelle polygonale est coiffée d’un toit en forme de flèche. Des fenêtres à meneaux éclairent l’escalier. Du côté sud sont établies les dépendances dont une partie est construite en cailloux roulés. Plus loin, un pigeonnier très élevé, à pans de bois, est établi sur quatre piliers ronds. Des dalles de pierre placées en hauteur font obstacle aux rongeurs.

© Musée Jeanne d’Albret