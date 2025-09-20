Visite libre du musée Musée Militaire du Périgord Périgueux

Visite libre du musée Musée Militaire du Périgord Périgueux samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du musée Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Musée Militaire du Périgord Dordogne

Ouverture 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Tarif : 1 € par adulte.

Partez à la découverte des collections du musée militaire du Périgord lors d’une visite libre.

️ Des bénévoles passionnés seront présents toute la journée pour répondre à vos questions et partager avec vous leurs connaissances sur l’histoire militaire locale.

Musée Militaire du Périgord 32 Rue des Farges, 24000 Périgueux, France Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553534736 https://www.museemilitaire-perigord.fr Exceptionnelle collection d’armes, du Moyen-âge à la Résistance. Plus de 8.000 pièces retraçant l’histoire militaire française et de la région. Section Première Guerre mondiale, guerres coloniales, Résistance et Déportation.

