Visite libre du musée rural et d’histoire locale de Jouques, Musé rural et d’histoire locale, Jouques

Informations pratiques

Visite libre du musée rural et d’histoire locale de Jouques 19 et 20 septembre Musé rural et d’histoire locale Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le musée de Jouques est installé dans l’ancienne chapelle Saint-Jean, occupée par les Pénitents Blancs jusqu’au début du XXe siècle,

Au rez-de-chaussée sont présentées des scènes de la vie domestique, de la vie rurale et artisanale : la cuisine, la chambre, l’atelier du cordonnier, les outils du menuisier, les outils et les instruments du vigneron, de l’apiculteur, du cultivateur ….

Au 1er étage sont exposés :

– une remarquable collection d’ex-voto (du XVIIe au XIXe siècle) originaires des chapelles de Notre-Dame-de-Consolation et de Notre-Dame-de-la-Roque,

– des objets trouvés dans des silos moyenâgeux,

– des œuvres d’art : peintures, sculptures…

– des vêtements anciens,

– une collection de jouets

En 1912, suite aux nombreux désordres causés par le tremblement de terre de 1909, des transformations furent opérées : création à l’intérieur de la chapelle d’une galerie en bois, ouverture d’une baie et obturation des deux fenêtres pour installer un magasin coopératif.

En 1985 la municipalité a attribué le local aux « Amis de Jouques » pour y constituer un musée exposant les objets trouvés dans la maison Brignon, acquise par la commune, et les ex-voto de Notre-Dame-de-Consolation.

L’ouverture du musée sur la façade sud a été remplacée par la verrière actuelle. Cette dernière comporte un vitrail signé Brière daté1998.

Musé rural et d’histoire locale 74 rue Grande, 13490 Jouques Jouques 13490 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 63 76 12 Au coeur du village, le musée évoque la vie quotidienne et artisanale autrefois. Stationner sur les parkings du village, accéder au musée à pied.

Autocar Aix-Jouques ligne 120

Le musée de Jouques est installé dans l’ancienne chapelle Saint-Jean, occupée par les Pénitents Blancs jusqu’au début du XXe siècle,

©Les Amis de Jouques