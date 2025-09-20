Visite libre du musée Yves Machelon Musée Yves Machelon Gannat

Visite libre du musée Yves Machelon Musée Yves Machelon Gannat samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le musée est installé dans deux bâtiments distincts : l’ancien château-fort de la ville de Gannat et la maison d’arrêt construite au milieu du 19ème siècle avec les ruines du château.

Venez découvrir l’évangéliaire de Gannat, daté du troisième quart du 9ème siècle et classé aux Monuments Historiques, avant son départ dans le cadre d’un prêt à la Bibliothèque nationale de France. Mais aussi notre exposition temporaire « De terre et de feu » consacrée à l’art de la céramique entre 1890 et la fin des années 30 et plus particulièrement, la place des grès Méténier, dans les courants artistiques d’Art nouveau et d’Art déco.

Musée Yves Machelon 1 esplanade Pierre Roch Jurien de la Gravière, 03800 Gannat Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 90 23 78 http://www.bassin-gannat.com Le musée, installé dans le château-forteresse des seigneurs de Bourbon transformé en prison, offre aux visiteurs un voyage dans l’histoire gannatoise : squelette du rhinocéros fossile de 23 millions d’années, Dieu au maillet gallo-romain, arts religieux dont un évangéliaire du IXe siècle, diverses représentations de la vie aux XIXes et XXes siècles : intérieur rural et bourgeois, sellerie, grès d’art Méténier, véhicules hippomobiles et automobiles, la résistance à Gannat pendant la Seconde Guerre mondiale dont le fond de photographie de Gabriel Séruzier. L’Évangéliaire carolingien, livre manuscrit sur parchemin, pièce la plus prestigieuse du musée est lisible sur une borne à écran tactile.

Journées européennes du patrimoine 2025

Mairie de Gannat