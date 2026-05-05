Visite libre du parc, 3 route de la Duquerie 27330 Bois-Normand près Lyre, Bois-Anzeray

Visite libre du parc 19 et 20 septembre 3 route de la Duquerie 27330 Bois-Normand près Lyre Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre du parc du domaine de la Duquerie, 18 ha, arbre remarquable, plantation de douglas, chênes, merisiers, bouleaux etc… plusieurs mares, colombier, et exposition de voitures anciennes le samedi

3 route de la Duquerie 27330 Bois-Normand près Lyre 3 route de la Duquerie 27330 Bois-Normand près Lyre Bois-Anzeray 27330 Eure Normandie 06 85 10 97 91 Parc arboré de 18 ha , château du XVIIIème, arbre remarquable, exposition de voitures anciennes le samedi parking gratuit

Journées européennes du patrimoine 2026

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