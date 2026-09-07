Visite libre du Parc aux trois nationalités, La chaîne de la mémoire, Pournoy-la-Chétive

Informations pratiques

Visite libre du Parc aux trois nationalités 19 et 20 septembre La chaîne de la mémoire Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T05:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T05:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

Visite libre.

La chaîne de la mémoire 57420 Pournoy-la-Chétive Pournoy-la-Chétive 57420 Moselle Grand Est Il est possible de raconter le Parc aux trois nationalités et l’histoire de Robert Hewins Stiles à une personne ou à un groupe de personnes qui en font la demande.

Visite libre.

© Francis Petitdemange