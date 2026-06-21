Visite libre du parc, Château de Carneville, Carneville

Informations pratiques

Visite libre du parc 19 et 20 septembre Château de Carneville Manche

4€, gratuit <12 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le château de Carneville vous ouvre ses portes. Un chef d’oeuvre de l’architecture physiocrate, XVIIIe. Des visites commentées sont organisées afin de vous faire découvrir le domaine, dont le monument principal a été jugé en péril suite à la prolifération de la mérule (champignon). Un départ de visite guidée sera fait chaque heure.

Les travaux d’envergure qui ont été menés (2018-2022) ont permis de sauver le château.

Aujourd’hui réouvert à la visite, le château est de nouveau vivant.

Le parc paysager, en visite libre (inclus dans le tarif préférenciel JEP), est un exemple de résilience. Il abrite des écosystèmes préservés, dans lesquels la vie s’épanouit. 7 hectares à découvrir !

Le maraîcher « Terre et Lune », qui cultive dans les potagers historiques, vous propose les « Assiettes du maraîcher » à déguster chaque midi. Buvette et gourmandises sucrées proposées par l’Association des Amis du Château de Carneville.

Ateliers créatifs pour les enfants.

Lien de présentation So Châteaux

Château de Carneville Route du Château, 50330 Carneville, France Carneville 50330 Manche Normandie https://www.chateaudecarneville.com/ [{« data »: {« author »: « So Chu00e2teaux », « cache_age »: 86400, « description »: « Plongez dans l’histoire du Chu00e2teau de Carneville (Normandie) avec Guillaume Garbe, propriu00e9taire des lieux depuis 2012, alors qu’il avait u00e0 peine 21 ans !nnDans cette vidu00e9o exclusive, du00e9couvrez les secrets de ce chu00e2teau normand, les u00e9tapes de sa restauration ambitieuse, et les nombreux du00e9fis rencontru00e9s en chemin.nnGuillaume partage avec vous sa vision, ses projets, et son engagement pour revitaliser ce monument historique de campagne.nnNe manquez pas cette visite inspirante !nnu2728 Abonnez-vous u00e0 notre chau00eene pour ne rien manquer de nos prochaines aventures et du00e9couvertes de chu00e2teaux ! Cliquez sur la cloche pour u00eatre alertu00e9 de nos nouvelles vidu00e9os. », « type »: « video », « title »: « Visite du Chu00e2teau de Carneville avec son Jeune Propriu00e9taire: Restauration, Du00e9fis et Projets de Vie. », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/WFbLVWHQoMA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=WFbLVWHQoMA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCixdNZizK73mZDBt7Kg5L-A », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Le château de Carneville vous ouvre ses portes. Un chef d’oeuvre de l’architecture physiocrate, XVIIIe. Des visites commentées sont organisées afin de vous faire découvrir le domaine, dont le a été à…

©Château de Carneville