Visite libre du parc, Château de Fontaine-la-Soret, Nassandres sur Risle

Visite libre du parc 6 et 7 juin Château de Fontaine-la-Soret Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découverte du parc.

Château de Fontaine-la-Soret 4 Place de l’Eglise – Fontaine la Sorêt, 27550 Nassandres sur Risle, France Nassandres sur Risle 27550 Fontaine-la-Soret, Eure Normandie 0618663881 http://www.fontainelasoret.info Parc et jardins de 14 hectares se divisant en trois temps: parc classique de feuillus puis jardin remodelé par Russel Page dans les années 1960-1970 : bassins, jardins clos….et enfin jardin romantique autour d’un étang de 400m de long crée dans la seconde moitié du XIXe siècle par Victor Crombes. Bernay D613 – à droite 10 km – Place de la mairie – Église – portail blanc

Découverte du parc.

© Château de Fontaine-la-Soret