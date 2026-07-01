Visite libre du parc, Château de La Mésangère, Les Monts du Roumois

Informations pratiques

Visite libre du parc 19 et 20 septembre Château de La Mésangère Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le parc du château de La Mésangère, classé au titre des sites naturels depuis 1925, sera ouvert pour une promenade libre. Vous pourrez y admirer la restauration du pont enjambant les douves, juste achevée, ainsi que la statuaire jalonnant le parc.

Château de La Mésangère 23 allée de La Mésangère, Bosguérard de Marcouville, 27520 Les Monts du Roumois Les Monts du Roumois 27520 Bosguérard-de-Marcouville Eure Normandie 06 15 38 55 35 https://www.chateaudelamesangere.com/ https://www.instagram.com/chateaudelamesangere?utm_source=qr Le château de La Mésangère est situé dans le département de l’Eure en Normandie, dans l’ancienne commune de Bosguérard-de-Marcouville (Les Monts du Roumois). Son origine est très ancienne, mais la construction actuelle date du milieu du XVIIème siècle, après la destruction de l’ancien château en 1592 sous l’assaut des troupes du duc de Mayenne lors des guerres de religion. La Mésangère était en effet habitée par une famille protestante.

La famille Scot, d’origine écossaise et de ce fait également protestante, fit l’acquisition de La Mésangère en 1659. Guillaume Scot, riche négociant installé à Rouen, entrepris peu après de faire dessiner et planter le parc. Il a fait appel, selon toute vraisemblance, à André Le Nôtre, célèbre jardinier de Louis XIV, dont l’art se manifeste à La Mésangère par les tracés majestueux des allées, la composition des bosquets, les terrasses, les douves et les « sauts de loup » (murs en creux dans un fossé, permettant une vue ininterrompue vers un paysage).

Guillaume Scot meurt vers 1680, et son fils Guillaume II meurt lui-même prématurément en 1682. C’est sans doute la raison pour laquelle le « Grand Château » qui aurait dû prendre place dans le décor grandiose du parc, n’a jamais vu le jour. Guillaume II était le gendre de Madame de La Sablière, protectrice de Jean de La Fontaine durant les 25 dernières années de sa vie. C’est ainsi que plusieurs de ses écrits sont connus pour avoir été inspirés par La Mésangère ou sa propriétaire. Bernard de Fontenelle, ensuite, y a trouvé l’inspiration pour ses Entretiens sur la pluralité des mondes, dans lesquels il explicite en 6 leçons les théories de René Descartes et Nicolas Copernic.

Un belle statuaire représentant des sujets de la mythologie Grecque, a été installée au XVIIIème siècle. Restaurée récemment, elle offre un but de promenade des plus agréable et enrichissante.

Le site du château de La Mésangère est protégé depuis 1925, et l’ensemble est classé au titre des monuments historiques depuis 2015.

… Jusqu’à nos jours

Après quatre générations dans la famille Scot, et quelques ventes successives, La Mésangère est acquise en 1793 par Monsieur Chrestien de Fumechon, pour rester dans sa descendance jusqu’en 2015. Loué à une congrégation religieuse lors du déclenchement de la seconde guerre mondiale, le château a été préservé de l’occupation allemande. Le parc, comme le bâti, ont subi de considérables dégâts lors de la tempête de 2019, dont les conséquences sont toujours bien visibles.

D’abord protégée comme site classé par arrêté du 19 janvier 1925, La Mésangère est inscrite au titre des Monuments Historiques en 2008. L’inscription concerne le château, le petit château, la charreterie, l’orangerie, le colombier, le parc avec ses statues, les murs, grilles et sauts de loup, avec ses perspectives et la demi-lune au Nord. Par un nouvel arrêté en 2015, La Mésangère est classée au titre des Monuments Historiques, dans sa totalité. L’ensemble accède ainsi au niveau de protection le plus élevé, confirmant l’intérêt public que présentent le château, son parc, sa statuaire et l’ensemble de ses éléments bâtis.

Et c’est en novembre 2019 que les propriétaires actuels ont repris le flambeau. Parking sur l’herbe devant les grilles

Le parc du château de La Mésangère, classé au titre des sites naturels depuis 1925, sera ouvert pour une promenade libre. Vous pourrez y admirer la restauration du pont enjambant les douves, juste la…

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