Visite libre du parc, Château Saint-Victor, Ancretiéville-Saint-Victor

Visite libre du parc 6 et 7 juin Château Saint-Victor Seine-Maritime

5€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00 Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 - 2026-06-07T18:00:00+02:00

Pour sa première participation aux Rendez-vous aux Jardins, le Château Saint-Victor, classé monument historique, ouvre exceptionnellement son parc au public. Au fil de leur promenade, les visiteurs pourront admirer les arbres, découvrir le colombier et les communs, puis partager un moment d’échange privilégié avec les propriétaires.

Château Saint-Victor Rue du château, 76760 Ancretiéville-Saint-Victor Ancretiéville-Saint-Victor 76760 Seine-Maritime Normandie

Pour sa première participation aux Rendez-vous aux Jardins, le Château Saint-Victor ouvre exceptionnellement son parc au public. Au fil de leur promenade, les visiteurs pourront admirer les arbres,…

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