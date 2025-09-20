Visite libre du parc de Kernevez Parc du Château de Kernevez Saint-Pol-de-Léon

Visite libre du parc de Kernevez 20 et 21 septembre Parc du Château de Kernevez Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Parc paysagé et arboré de 35ha conçu par les frères Bühler, créateurs du Thabor à Rennes, au milieu du XIXe siècle.

Situé au bord de la mer et consacré partiellement à l’élevage bovin, le site classé comprend des monument ISMH (château et dépendances).

Parc du Château de Kernevez Allée Verte, 29250, Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00065023 Parc paysager et arboré de 35 ha conçu par les frères Bühler au milieu du XIXe siècle, créateurs du Thabor à Rennes, situé en bord de mer et consacré partiellement à l’élevage bovin . Le site classé comprend des monuments ISMH (château et dépendances) du milieu du 19ème siècle, non ouverts à la visite .

