Visite libre du parc de l’Horticulture labellisé « Jardin remarquable » à Epernay – Jardin de l’Horticulture Épernay, 6 juin 2025 07:00, Épernay.

Marne

Visite libre du parc de l’Horticulture labellisé « Jardin remarquable » à Epernay Jardin de l’Horticulture 5 rue Comte de Lambertye, 51200 Épernay Épernay Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-06

Visite libre du parc et de la coulée verte récemment aménagée le long du Cubry.Tout public

Promenade bucolique dans un écrin de verdure au coeur d’un quartier calme. Découvrez des arbres centenaires et remarquables tels que le noisetier de Byzance, un cyprès chauve et l’inédit Fau de Verzy. Découvrez la roseraie. Traversez le Cubry pour découvrir la coulée verte. .

Jardin de l’Horticulture 5 rue Comte de Lambertye, 51200 Épernay

Épernay 51200 Marne Grand Est

English : Visite libre du parc de l’Horticulture labellisé « Jardin remarquable » à Epernay

Self-guided tour of the park and the recently-developed green corridor along the Cubry.

German :

Freie Besichtigung des Parks und des neu angelegten Grünzugs entlang des Cubry.

Italiano :

Fate un giro gratuito del parco e del corridoio verde recentemente sviluppato lungo il Cubry.

Espanol :

Haga un recorrido gratuito por el parque y el corredor verde recientemente desarrollado a lo largo del Cubry.

L’événement Visite libre du parc de l’Horticulture labellisé « Jardin remarquable » à Epernay Épernay a été mis à jour le 2025-05-22 par ADT de la Marne