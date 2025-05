Visite libre du parc de l’Hôtel de Ville labellisé « Jardin remarquable » à Epernay – Hôtel de Ville et son parc Épernay, 6 juin 2025 07:00, Épernay.

Visite libre du parc de l’Hôtel de Ville labellisé « Jardin remarquable » à Epernay Hôtel de Ville et son parc 7 bis Avenue de Champagne Épernay Marne

Visite libre du parc de l’Hôtel de Ville d’Epernay, labellisé Jardin Remarquable.Tout public

Promenade bucolique libre dans le parc de l’Hôtel de Ville, labellisé Jardin Remarquable. Au fil de votre déambulation, découvrez des arbres centenaires et entre les bosquets, des statues, des bassins et même la réplique du Temple d’Amour de Versailles qui domine l’Avenue de Champagne. Prenez une photo à travers le « coeur » d’Epernay et profitez d’une pause sur un banc pour vous ressourcer. .

Hôtel de Ville et son parc 7 bis Avenue de Champagne

Épernay 51200 Marne Grand Est

English : Visite libre du parc de l’Hôtel de Ville labellisé « Jardin remarquable » à Epernay

Self-guided tour of the grounds of Epernay’s Hôtel de Ville, awarded the Jardin Remarquable label.

German :

Freie Besichtigung des Parks des Rathauses von Epernay, der das Label « Jardin Remarquable » (bemerkenswerter Garten) trägt.

Italiano :

Fate un tour autoguidato del parco dell’Hôtel de Ville di Epernay, che ha ottenuto il marchio Jardin Remarquable.

Espanol :

Haga una visita autoguiada por los jardines del Hôtel de Ville de Epernay, galardonados con el sello Jardin Remarquable.

