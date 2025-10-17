Visite libre du parc du château de Carneville Carneville

Visite libre du parc du château de Carneville Carneville vendredi 17 octobre 2025.

Visite libre du parc du château de Carneville

5 le château Carneville Manche

Vendredi 2025-10-17 10:00:00

2026-09-30 19:00:00

2025-10-17 2026-04-03 2026-06-16 2026-09-01 2026-10-16

Le domaine du Château de Carneville, situé dans le Val de Saire, à seulement quelques kilomètres de la mer, vous réserve bien des surprises. Accessible en visite autonome, découvrez les éléments qui composent le parc, sur 7 hectares allées majestueuses, cours centrales, bâtiments qui livrent l’histoire des lieux mais aussi arboretum, jardins structurés…

Déambulez dans la vallée naturelle, faites une pause près de l’étang et profitez du calme de ce parc hors du commun.

Depuis une dizaine d’années, la gestion de ce parc est pensée de manière écologique permettant le développement d’une grande diversité botanique et paysagère. Le domaine est d’ailleurs inscrit à la Ligue de Protection des Oiseaux en tant que refuge ornithologique.

Salon de thé, brocante et boutique de produits locaux sur place. .

5 le château Carneville 50330 Manche Normandie

