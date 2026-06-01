Visite libre du parc du château de Cornod, Parc du château de Cornod, Cornod

Visite libre du parc du château de Cornod 6 et 7 juin Parc du château de Cornod Jura

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Dans le cadre de cette ouverture au public, nous vous invitons à découvrir librement le parc du Château de Cornod lors d’une promenade à votre rythme. Cette visite est l’occasion de profiter d’un cadre naturel exceptionnel, tout en mettant en valeur les éléments remarquables qui jalonnent le parcours.

Tout au long de votre déambulation, vous pourrez observer des arbres majestueux, longer l’étang et accéder à des espaces emblématiques du parc tels que la grotte ou encore la statue de Diane, témoins du caractère historique et paysager du site.

Des indications seront présentes pour accompagner votre visite et vous permettre de mieux apprécier les particularités du lieu. Cette ouverture s’adresse à tous les publics, amateurs de nature, de patrimoine ou simplement en quête d’un moment de détente en plein air.

Parc du château de Cornod 1 rue Ferdinand Guillot Cornod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0665060719 Découvrez le parc du Château de Cornod, un lieu d’exception classé Monument Historique, où nature et patrimoine se rencontrent harmonieusement. Lors de votre visite libre, laissez-vous séduire par la beauté des paysages, entre arbres remarquables, étang paisible et recoins enchanteurs.

Au fil de votre promenade, vous pourrez admirer la statue de Diane, explorer la mystérieuse grotte et profiter du calme environnant, propice à la détente et à l’émerveillement. Ce parc magnifique, apprécié pour son charme authentique et son atmosphère romantique, offre une véritable parenthèse hors du temps.

Les chiens sont les bienvenus, à condition d’être tenus en laisse, afin de préserver la tranquillité du site et le respect de chacun.

Nous vous souhaitons une agréable visite au cœur de ce lieu unique. Parking à proximité, bar et restauration rapide

Dans le cadre de cette ouverture au public, nous vous invitons à découvrir librement le parc du Château de Cornod lors d’une promenade à votre rythme. Cette visite est l’occasion de profiter d’un en…

© Château de Cornod