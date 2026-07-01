Visite libre du parc du château de Fourquevaux, Château de Fourquevaux, Fourquevaux

Informations pratiques

Visite libre du parc du château de Fourquevaux 19 et 20 septembre Château de Fourquevaux Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre du parc du château de Fourquevaux

Profitez d’une balade en toute liberté dans le cadre verdoyant du parc du château de Fourquevaux.

Un lieu chargé d’histoire, idéal pour une pause nature et patrimoine !

️ Entrée libre et gratuite

Château de Fourquevaux Château, 31450 Fourquevaux Fourquevaux 31450 Haute-Garonne Occitanie 06 30 84 61 94 Aux origines du village, au XIIIe siècle, on édifia une grande tour carrée, origine du château, à la confluence de deux ruisseaux.

Le château connaîtra par la suite de nombreuses modifications, notamment du XVIe au XVIIIe siècle. Ainsi l’orangerie, bâtiment classé au titre des Monuments historiques, fût construite en 1750. Le château même est classé au titre des Monuments historiques depuis 1979. Devant le château.

Venez visiter librement le parc du château.

© Michel Courreges