Visite libre du parc du château de Maisonneuve Château de Maisonneuve Leigné-les-Bois

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite libre du parc

Le parc du château de Maisonneuve ouvre ses portes en visite libre.

Vous pourrez y découvrir son arbre remarquable, doyen de plus de 200 ans, véritable témoin de l’histoire des lieux.

Château de Maisonneuve 86450 Leigné-les-Bois Leigné-les-Bois 86450 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Château de Maisonneuve