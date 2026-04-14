Visite libre du parc du Château de Poissons, Château de Poissons, Poissons

Visite libre du parc du Château de Poissons 5 et 6 juin Château de Poissons Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Pour la première fois à l’occasion des Rendez-vous aux jardins, le château de Riaucourt à Poissons ouvre sa grande porte cochère : venez découvrir librement le parc du XIXe siècle où sont réunies des essences d’arbres caractéristiques de ce type de jardin : sequoia monumental, tulipier de Virginie, catalpa, hêtres pourpres, érables sycomores. Laissez-vous surprendre par la glacière, le vivier, l’orangerie, le verger et les allées sinueuses à l’ombre de grands arbres !

Château de Poissons 8 rue Saint-Amand 52230 Poissons Poissons 52230 Haute-Marne Grand Est 03 25 94 51 78 https://www.bienvenue-hautemarne.fr/sit/poissons-chateau-de-riaucourt-pcucha052v500c0k/ Le château de Poissons était entouré d’une propriété viticole du coteau de Pechere. En 1294, une partie de cette propriété fut donnée par le chevalier Aubert de Poissons à l’abbaye de Saint-Urbain. À l’ancien bâtiment du XVIe siècle, formant corps de logis, une aile destinée aux réceptions fut ajoutée en 1708 par Nicolas Maillot de Gevoncourt.

Les tours d’angle visibles aujourd’hui remontent à la fin du XVIIe siècle. La présence de bouches à feu en fait des tours de défense. La grande tour d’angle, datée de 1684, comporte une salle de garde voûtée d’ogives au rez-de-chaussée et conserve à l’étage un pigeonnier avec boulins, droit réservé au seigneur. Stationnement à l’extérieur de la propriété.

Pour la première fois à l’occasion des Rendez-vous aux jardins, le château de Riaucourt à Poissons ouvre sa grande porte cochère : venez découvrir librement le parc du XIXe siècle où sont réunies des…

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