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Visite libre du parc du Château de Poissons, Château de Poissons, Poissons

Visite libre du parc du Château de Poissons, Château de Poissons, Poissons

Visite libre du parc du Château de Poissons, Château de Poissons, Poissons vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Château de Poissons

Adresse : 8 rue Saint-Amand 52230 Poissons

Ville : 52230 Poissons

Département : Haute-Marne

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Visite libre du parc du Château de Poissons 5 et 6 juin Château de Poissons Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Pour la première fois à l’occasion des Rendez-vous aux jardins, le château de Riaucourt à Poissons ouvre sa grande porte cochère : venez découvrir librement le parc du XIXe siècle où sont réunies des essences d’arbres caractéristiques de ce type de jardin : sequoia monumental, tulipier de Virginie, catalpa, hêtres pourpres, érables sycomores. Laissez-vous surprendre par la glacière, le vivier, l’orangerie, le verger et les allées sinueuses à l’ombre de grands arbres !

Château de Poissons 8 rue Saint-Amand 52230 Poissons Poissons 52230 Haute-Marne Grand Est 03 25 94 51 78 https://www.bienvenue-hautemarne.fr/sit/poissons-chateau-de-riaucourt-pcucha052v500c0k/ Le château de Poissons était entouré d’une propriété viticole du coteau de Pechere. En 1294, une partie de cette propriété fut donnée par le chevalier Aubert de Poissons à l’abbaye de Saint-Urbain. À l’ancien bâtiment du XVIe siècle, formant corps de logis, une aile destinée aux réceptions fut ajoutée en 1708 par Nicolas Maillot de Gevoncourt.

Les tours d’angle visibles aujourd’hui remontent à la fin du XVIIe siècle. La présence de bouches à feu en fait des tours de défense. La grande tour d’angle, datée de 1684, comporte une salle de garde voûtée d’ogives au rez-de-chaussée et conserve à l’étage un pigeonnier avec boulins, droit réservé au seigneur. Stationnement à l’extérieur de la propriété.
Pour la première fois à l’occasion des Rendez-vous aux jardins, le château de Riaucourt à Poissons ouvre sa grande porte cochère : venez découvrir librement le parc du XIXe siècle où sont réunies des…

© Agence d’attractivité de la Haute-Marne

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